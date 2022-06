Design Behang 2015: De Wereld aan Kleuren

We blijven in royale sferen met die bijzondere Barokke behang. De roos en de gouden accessoires zijn een prachtige toevoeging aan deze kamer en staan, door hun expressieve kleur, natuurlijk prachtig bij het stijlvolle behang. Een koffie- of theekamer is gebaad bij behang als dit, je waant jezelf gewoon in château de Versailles, even de kamer uit lopen, de hoek om, en je staat in de spiegelzaal! Hoe leuk is het als je met je vrienden of vrienden in deze kamer een wijntje doet of gewoon gezellig een kopje thee of koffie drinkt. Met dit behang creëer je zo een salon!