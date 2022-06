Landelijk interieur voor elke kamer

Een landelijk interieur is zeker in deze moderne tijd erg geliefd. In de hectiek van het dagelijks leven vormt een landelijk ingerichte woning een baken van rust. De houten meubelen en de aardkleuren hebben een aardse, huiselijke uitstraling. Een landelijke interieur wekt associaties op met het idyllische landleven, met het huis van opa en oma, of zelfs met de bossen en de bergen. Men kan eenvoudig een landelijke sfeer scheppen door volop gebruik te maken van hout, het liefst in zo ruw mogelijke vorm. Dit oogt authentiek, alsof het hout direct uit het plaatselijke bos en van de plaatselijke timmerman komt. Hout kan men gebruiken voor vrijwel alle meubelen, de muren, de vloeren en het plafond. Waar men geen hout kan gebruiken, doet men er het best aan om volop aardtonen te gebruiken voor een aardse ambiance. Om je een idee te geven van wat er mogelijk is met een landelijk interieur hebben we hier tien verschillende kamers met landelijk interieur voor je uitgekozen.