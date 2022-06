Interieurkunst: Magisch Werk door Teressa Nichole

We blijven even bij de Griekse mythologie, want wordt in dit werk de Griekse god Helios niet uitgebeeld, die met zijn koperen stralen elke dag de aarde verlicht en verwarmt? Was het vorige werk bijzonder vrouwelijk van toon, dan is dit werk toch wel mannelijk te noemen. Als was het maar vanwege de horizontale, verticale, strakke lijnen. Het werk is hoekig, dit in tegenstelling met het vorige werk dat vooral sierlijke vormen had. Een andere interpretatie is natuurlijk ook mogelijk, elke beschouwer vormt voor zichzelf een verhaal bij het werk! Dat is de grote kracht van kunst.

Tot zover de bijzondere werken van Terresa Nichole. Hopelijk ben je net zo enthousiast als wij!

