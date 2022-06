Unamo Design Studio: Eigentijds Design

Thuis werken is heel normaal, sinds de komst van het internet is thuiswerken, of het nieuwe werken, steeds populairder geworden. Hard werken is goed, maar het moet wel comfortabel gebeuren! Daarom hebben de ontwerpers van Unamo Design Studio deze comfortabele werkunit gemaakt: een heerlijke stoel waarop je kunt zitten en een handig bureau waaraan je prima kunt werken. Het is leuk om te zien hoe de ouderwetse rode telefoon in juxtapositie staat met de eigentijdse laptop. Door al deze kleurenpracht en rijkdom aan vormen ontstaat een interieur dat eclectisch te noemen is. Let ook even op het bijzondere moderne werk links tegen de achterwand, dat is door zijn kleurenschema een welkome oase van rust.