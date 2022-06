Stijlvolle Kasten en Opbergsystemen – The Thing Factory

Deze stijlkamer heeft een monochroom en minimalistisch karakter, waarin je in de ochtend niet veel afleiding zal tegenkomen. De sfeer is ideaal voor mensen die in alle rust wakker willen worden. Naast de rustige sfeer is de kamer ook erg netjes, dat komt door het eenvoudige stijlvolle opbergsysteem van planken dat ruimte bespaart, maar tevens creëert. Je kun eenvoudig je jasjes ophangen aan de hoogste plank, tevens is er voor jouw sokken en stropdassen genoeg plaats. Het kastje onder de planken past perfect bij de wand, want ze hebben dezelfde kleur, waardoor ze in elkaar over lijken te lopen. Het witte opbergsysteem steekt prachtig af bij de monochrome wand en zorgt zo voor de nodige kleurvariatie in deze ruimte.