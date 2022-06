Zuiver Minimalistisch Interieur: Alleen de Kern Telt

Diep verscholen in de dingen bevindt zich een essentiële kern. De kunstenaars en ontwerpers van de twintigste eeuw zochten naar deze kern, maar ook vandaag de dag is het een fenomeen dat veel creatievelingen bezighoudt. De less is more esthetiek van Mies van der Rohe, die de minimalistische stijl in hoge mate beïnvloed heeft, bepaalt ook nu nog de wijze waarop veel ontwerpers denken over het ontwerpen van een interieur. In dit artikel gaan we je een aantal bijzondere minimalistische ontwerpen laten zien, die in 2015 de absolute trendzetters gaan worden. Kijk met ons mee en laat je inspireren!