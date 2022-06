Design Decoratie: Kunst & Cultuur

De dichter Arthur Rimbaud prijkt op de prent in het midden. Hij is wereldberoemd, omdat hij een van de moderne dichters was die de dichtkunst bevrijd heeft van de vaste regels die honderden jaren als dogma golden. Dergelijke prenten zorgen voor een bijzondere artistieke en culturele sfeer in je interieur. Alle prenten die je ziet zijn qua kleur en thematiek opgewekt en bijzonder fraai. Deze kamer zou je eclectisch kunnen noemen vanwege de veelheid aan verschillende stijlen. Zo zien we in het midden een industriële lamp, en links een landelijk wit tafeltje. De wand heeft ook een rustiek uiterlijk, waardoor het vertrek een rustgevende basis heeft.