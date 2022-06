7 tips voor een harmonieuze woon- en eetkamer

Als de ruimte zowel een woonkamer als een eetkamer is, dan is het belangrijk om deze twee plekken duidelijk van elkaar te onderscheiden. Zorg er daarom voor dat zowel de eetkamer als de woonkamer beiden een centraal punt in de ruimte zijn. Dit doe je door middel van een duidelijke afbakening.

Op de foto zie je dat de grote lamp in het midden van de ruimte gebruikt wordt als scheiding. Dit kun je ook doen door middel van een kunstwerk, kast of plant in het midden van de ruimte te plaatsen.