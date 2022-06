homify 360°: Droomhuis in Portugal door Architect Sonia Beltran

Met een laatste blik op het huis nemen we afscheid. Het was een bijzondere ervaring om in dit prachtige huis rond te lopen en de bouwkunst van Sonia Beltran van dichtbij te ervaren. Een dikke plus voor dit prachtige gebouw. We komen snel terug in Portugal en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de architectuur en het interieurdesign.

We hopen dat je hebt genoten en dat je geïnspireerd geraakt bent. Veel succes met de inrichting van je interieur!

Heb jij een garage waar je eigenlijk niets mee doet? Waarom maak je er geen top keuken van! Lees hier hoe je dat kunt doen.

Altijd al in Duitsland willen wonen? Lees dan hier het artikel over een idyllisch huis in Turmberg aan de Rijn.