DIY-Inspiratie: Vintage Meubels in de Mooiste Kleuren

Tot slot laten we je deze prachtige vintage ladekast zien. Het is een kast die echt voor de slaapkamer bedoeld is. De kast geeft je veel ruimte om bijvoorbeeld je sokken of stropdassen in op te bergen. Door zijn ingehouden kleuren is hij minder expressief dan het hierboven besproken dressoir. Dit laatste komt de sfeer in de slaapkamer ten goede, want in die kamer wil je gewoon een rustige ambiance creëren, waarin je heerlijk in slaap kan vallen en 's ochtends wakker kan worden. Ondanks zijn ingetogen karakter, valt hij door zijn ambachtelijke afwerking wel op. Met deze vintage meubels creëer je een uniek interieur, waaruit een authentieke persoonlijkheid spreekt.

Tot zover de tour langs de vintage meubels. Veel creatieve inspiratie toegewenst!

