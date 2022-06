Vooruitstrevend Design: Interieurontwerp door Studio Ibride

Het concept van hybriditeit heeft een belangrijke plaats in de kunsten, maar ook in wereld van het design & vormgeving, de filosofie en de wetenschap speelt het een rol. Het concept betekent zoveel als een nauwe vermenging tussen twee ongelijksoortige zaken . Als we als voorbeeld de muziek nemen, dan is de vermenging van rock en rap een hybride muziekvorm. Na verloop van tijd spreken we niet meer over een hybride vorm, want er vormt zich vaak een nieuwe muziektraditie rond de ontstane muziekvorm, waardoor het hybride karakter langzaam vergeten wordt. Zo gaat dat in de kunsten, maar ook in andere culturele uitingen. De ontwerpers van de werken, die in dit artikel aan de orde komen, namelijk Studio Ibride (klinkt als Hybride) werken het concept van hybriditeit uit via een vooruitstrevende designstijl. We willen je graag een aantal mooie werken van hun laten zien. Kijk even met ons mee!