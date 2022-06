Keuken Ideeën – Bijzondere Aanrechten

Als het gaat om een nieuwe keuken zijn er een heleboel keuzes die gemaakt moeten worden: de stijl, de kleuren, de materialen, de apparatuur en nog veel meer. Een van de belangrijkste keuzes daarbij is wel het aanrecht en het aanrechtblad: niet alleen moet het er mooi uitzien, want het is een centraal element in de keuken, maar ook moet het aan zware gebruikseisen voldoen. Scherpe, hete, natte en andere voorwerpen worden dagelijks op het aanrecht gebruikt en daarnaast moet er ook plaats zijn voor het fornuis, de gootsteen en veel ruimte voor het klaarmaken van voedsel. Geen wonder dat de keuze voor een aanrecht soms eindeloos veel tijd lijkt in te nemen! Om je hiermee te helpen hebben wij hier 5 verschillende aanrechten op een rij gezet die allemaal een of meer bijzondere kwaliteiten hebben. Kijk eens verder dan je aanrecht lang is en ontdek hier alle mogelijkheden en ideeën voor functionaliteit en stijl in de keuken.