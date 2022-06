Prachtige Wanden: Muurkunst voor je Interieur

We blijven nog even in de mediterraanse sfeer, maar dit keer is de avond gevallen en breekt het nachtleven aan. In de mediterrane gebieden wordt het leven sowieso buiten gevierd, maar in de avond als het koeler is, dan is het helemaal genieten geblazen. Lekker samen in de avond buiten eten is daar een vaste regel. Geniet ervan, want het leven aan zee is mooi!