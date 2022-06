Modern en elegant! 15 prachtige ideëen voor natuursteen in je woonkamer

In ons Ideabook van vandaag zien we hoe de integratie van natuursteen in onze inrichting kan zorgen voor een zeer aantrekkelijke minerale en natuurlijke kwaliteit en uitstraling. Steen is een veelzijdig materiaal en in allerlei soorten en kwaliteiten verkrijgbaar. En het wordt steeds vaker toegevoegd aan het interieur, in trappen, schoorsteen- en muurbekleding. Het ziet er prachtig uit en er zijn allerlei manieren om het wat koude aspect dat soms aanwezig kan zijn in balans te brengen. Bijvoorbeeld door dit combineren met hout en warme aardetinten.

Kijk mee en ontdek hoe je natuursteen op verrassende wijze kunt toevoegen aan je interieur.