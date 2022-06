Pimp je slaapkamer met minimale uitgaven

Kan je degelijke slaapkamer wel wat kleur gebruiken, maar heb je geen zin om de muren te verven, te behangen of ander zwaar werk te verrichten? Dan kun je ook op een andere manier wat kleur in de slaapkamer integreren. Dat kan bijvoorbeeld door een aantal kussens in een leuk kleurtje op het bed te draperen. Dit is een leuke eyecatcher die meteen opvalt als je de kamer binnenkomt. En hierdoor heb je toch het idee dat er iets significant anders is.