Tienerkamer inrichten | Akoestisch meubilair door SMOOL

De kamer van je tiener inrichten… Vaak is deze kamer moeilijker in te richten dan je denkt, zelfs als je je tiener vraagt wat hij of zij wil: vaak hebben zij duidelijke ideeën zonder duidelijke richting en daarnaast wil je natuurlijk het liefst iedere kamer in je huis een beetje duurzaam inrichten. Dit geldt zeker voor de kamers van energieke kinderen, tieners en jongeren. Lastig, want jonge mensen veranderen nogal eens van smaak! Vandaag laten we je zien hoe dit allemaal kan, met behulp van de unieke akoestische Pillow meubels van SMOOL.