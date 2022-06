3D Kunst: Origami voor je Interieur

Hier zien we tot slot de hertenkop naast een hypermoderne design klok. Beide designobjecten hebben natuurlijk hun ouderwetse voorlopers, die we tegenwoordig weer terugzien in de zogenaamde rustieke interieurs, vaak met patina en sporen van gebruik. Het is mooi om te zien hoeveel variatie we tegenkomen in de wereld van de beeldende kunst en het design, waarin het oude transformeert tot nieuw design. Dat laatste lijkt een rode draad door deze bijzondere collectie te zijn. Daarnaast zien we in de collectie een aantal werken die een kritiek vormen op de starre gedachten over masculiniteit, ook hekelt de collectie als geheel de jacht op onschuldige dieren. Kortom, de collectie heeft meerdere conceptuele lagen!

Tot zover onze tour langs de kunstzinnig papieren sculpturen. Hopelijk ben je enthousiast. Veel creatief plezier!

