Interieur van de Toekomst: Minimalistisch Design in een Science Fictionhuis

Science fiction films zijn mateloos populair en lopen vaak vooruit op de werkelijke technologische vooruitgang. Het leuke is dat sommige technologie in science fiction jaren later werkelijkheid wordt. Het genre is in essentie geen losse greep in de toekomst, maar er zit daadwerkelijk een wetenschappelijke filosofie achter, die vaak oprecht geïnteresseerd is in de mogelijkheden van mens en wetenschap. De ontwerpers van 3rdskin lijken door het genre beïnvloed, omdat hun architectuur sporen draagt van herkenbare science ficion thema's: bekijk een aflevering van Star Trek en je weet direct waar we het over hebben. In dit artikel gaan we je laten zien hoe de ontwerpen van 3rdskin hun uitwerking hebben in de werkelijkheid, in de 3d omgeving van een fysiek huis, waarin gewoond, gewerkt, genoten en dus geleefd kan worden! We teleporteren je naar de 21ste eeuw, voor een tour door het science fiction huis.