Het Lange Bakstenen huis: Transformatie van Oud Naar Jong

We nemen een kijkje in het interieur. Het is duidelijk dat de bewoner van boeken houdt. Misschien is hij of zij een journalist, maar hij of zij zou ook een kunstenaar, dichter of wetenschapper kunnen zijn. Wat de bewoner ook in zijn dagelijks leven doet, er is genoeg ruimte in dit huis om er plannen voor te maken, er aan te werken, of om er over te lezen. We zien op de afbeelding nogmaals hoe lang het huis is. Aan die boekenkast lijkt geen einde te komen!