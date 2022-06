Poëtische Trappen: Een Sierlijke Beweging in je Interieur

Je hebt trappen en je hebt trappen. In veel huizen bevindt de trap zich in de gang en is hij niet meer dan een overgang van de begane grond naar de eerste verdieping. In Nederland zien we in oudere huizen die oeroude trap, waarop veelal, al dan niet afgesleten vloerbedekking gelegd is, vaak in de kleuren bruin of grijs. Tegenwoordig is een trap veel meer dan dat, hij is tot kunstwerk verheven, en bevindt zich vaak in de woonkamer, waar hij een bijzondere plek in het interieur heeft, en de sfeer in de kamer voor een groot deel bepaald. In dit artikel gaan we je een aantal bijzondere ontwerpen laten zien, die je zullen verbazen. Is jouw trap aan vervanging toe, laat je dan door deze prachtige voorbeelden inspireren!