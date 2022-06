Van bakstenen naar berkenpad. De verrassende verbouwing van een villa.

De nieuwe achtergevel bestaat voor een groot gedeelte uit glas. Geen donkere villa meer, maar een lichte ruime woning waar buiten en binnen in elkaar overlopen. Wat een prachtige schuifpuien! Ze beslaan vrijwel de gehele lengte van het huis. Aan de gevel is een mooie uitbouw gemaakt. De woonkamer is daardoor wat groter en sluit aan op het nieuwe overdekte terras. Hier is het ongeacht het weer, altijd goed toeven. Mooi detail is de oude notenboom. Er is bewust gekozen die te laten staan. Hij biedt schaduw en is erg geliefd bij de eekhoorns uit de buurt.