Eengezinswoning met unieke look

In de woonkamer is het kunstwerk aan de wand een echte eye-catcher en past door het zwart-wit en de levendige kleuren erg mooi in de setting. Het schilderij is een verwijzing naar een andere liefde van de bewoners: de muziek. De bewoners genieten van de grote sofa, de zachte sfeer en de mooie decoraties die hier in de woonkamer te zien zijn. Dit is de ideale plek om na het werk lekker uit te rusten. Maar pas op dat je niet in op de bank in slaap valt. Op tafel zien we een sculptuur staan, die past qua kleuren perfect in deze mooie kamer. En wat vind je van de verlichting? They light our fire!