Het huis dat je wilt kopiëren… .

In het ontwerp van dit huis is rekening gehouden met de positie van de woning. De grote ramen aan de zuidzijde bieden zicht op de landelijk ingerichte tuin. Centraal in de woning is een grote vide waardoor je in de keuken en eetkamer de hoogte van de woning optimaal ervaart. De woonkamer heeft een normale plafondhoogte, waardoor hier een intiemere sfeer ontstaat. De hoge isolatiewaarde van de gevels, de aandacht voor de luchtdichte details en de positie van de ramen zorgen voor een energiezuinige basis voor de woning. Daarnaast in het ontwerp rekening gehouden met de toekomstige plaatsing van zonnecollectoren.