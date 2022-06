Futuristische woning met een onvergetelijk interieur!

Dit geweldige moderne en bijna futuristische nieuwbouw huis staat in de gemeente Bunde, vlakbij Maastricht. Architect Mathieu Bruls ontwierp het gebouw en liet het neerzetten op het uiterste puntje van het perceel. Hierdoor lijkt het alsof het midden in het bos staat. Dit gevoel wordt versterkt doordat in de tuin voor een zelfde soort begroeiing is gekozen. Verder wordt dit huis gekenmerkt door verrassende niveauverschillen, maar laten we vooral gauw gaan kijken.