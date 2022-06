Rijk ingericht droomappartement

Ook de badkamer heeft een oriëntaalse sfeer. Daar houden de bewoners van! De looks van deze badkamer stemmen ons rustig, dat komt door de monotone tint. Natuurlijk mag je best een beetje variëren, we zien hier witte wanden, wit sanitair en witte accessoires. Alles om het contrast op te roepen dat al eeuwen onze huizen kleurt. Zwart-wit is in het oosten een belangrijk gegeven in de filosofie, Yin en Yang is daar een voorbeeld van. Het gaat binnen dat denken allemaal om balans tussen schijnbare tegenstellingen. Schijnbaar, want eigenlijk is alles een. We zijn gecharmeerd van het mooi afgewerkte design, de kraan is daar een voorbeeld van.