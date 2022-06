Klein maar fijn: de voordelen van wonen in een klein huis

Wanneer de beschikbare ruimte beperkt is, leert dit ons automatisch om er optimaal gebruik van te maken. Je verzamelt minder spullen en bent gemakkelijk in staat om te zien wat overbodig en onnodig is. In plaats daarvan richt je je op de essentie. Strakke lijnen, prachtige decoratieve accessoires en gerichte functionaliteit bepalen de selectie van meubilair wanneer je woont in een klein huis. Er is geen plaats voor nutteloze ballast en dingen die je echt niet nodig hebt. En hoe fijn is dat? Want laten we eerlijk zijn in een groot huis hebben we vaak de neiging om teveel spullen te kopen en op te slaan.