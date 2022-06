De verbouwing van een oude stal

Een van de belangrijkste veranderingen in deze voormalige stal is zonder twijfel de opening van de gevel. Zonder deze ramen was het niet mogelijk om de sfeer te creëren die we nu ervaren als we in de woning rondlopen. Het mooie van deze woning is dat de authentieke elementen zo schitterend samengaan met de nieuwe. De balken mogen dan oud zijn en de wanden nieuw, het daglicht dat naar binnenvalt is tijdloos.