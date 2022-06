Uitbreiding van een villa uit de jaren' 30

Hier zien we de ruime uitbreiding in zijn volle glorie. Mooi om te zien hoe de nieuwe constructie via het trapje de dialoog met de omgeving zoekt. Het bouwwerk gaat goed op in de natuurlijke setting. De vele raampartijen zorgen binnen voor een lichte look, dat is nu precies waar de bewoners op gemikt hebben, dat is een eigenschap van de bouwkunst van onze tijd. Het is toch wel wonderlijk om te zien hoe een modern bouwwerk als deze uitbouw toch heel goed kan passen bij een villa uit de jaren’ 30. Dat de twee zo goed samengaan hangt sterk af van de ingetogen, industriële looks van het nieuwe gebouw. Samen met een gedreven expert ontwerp je snel je droomwoning.