Top 5 van de week: de perfecte slaapkamer voor jouw sterrenbeeld

Grijs is saai, alledaags, te voor de hand liggend. Wie dat zegt moet maar eens even met ons meekijken naar deze geweldige woning in stralend antraciet. Deze gave woning is duidelijk niet bedoeld voor grijze muizen. Een woning als deze mag in het rijtje van 'bijzonder inspirerend' staan. Hoe we dat weten? Kijk zelf maar eens naar het gave design dat binnen en buiten dit huis zijn unieke gestalte geeft.

Als je zin hebt in inspiratie moet je echt even met ons kijken naar deze toffe woning waarin alles aanwezig is om heerlijk te kunnen leven. Check it out!