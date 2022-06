Rommelhuis kreeg een nieuw leven door een loft

We laten je de nieuwe loft op de oude zolder zien. Een wereld van verschil met de oude staat. De lichte look spreekt tot de verbeelding en het uitzicht is geweldig. Natuurlijk voelen de bewoners zich goed in deze kamer! We zijn erg gecharmeerd van de lichtval, die zowel via de wand als het dak de kamer weet te bereiken. Een nieuwe radiator, die nog miste in de oude staat, zorgt nu voor een fijne warmte.

Je kunt ook makkelijk een raam openzetten, dat is misschien fijn tijdens de nacht. Frisse lucht in huis is heerlijk!