Unieke woning met een magische woonsfeer

In de woonkamer zien we meer decoratieve objecten. Het is eigenlijk geen wonder dat ze er staan, want de strakke looks van de woning (het lijkt wel een white cube in een museum voor moderne kunst) vragen gewoon om zoveel kunst. In de hal die je doorloopt als je naar het terras gaat, zien we een glimmende sculptuur en een kunstzinnig boek. Wie zegt dat een boek in de boekenkast hoort!? Toegegeven, dit boek is uitzonderlijk groot en duidelijk bedoeld als sfeerobject.

We zijn ook dol op de foto aan de muur en het veelkleurig kunstwerk dat eronder op de vloer staat. Zwart-wit en sprekende kleuren gaan heel goed samen in deze woning.