Badkamer en suite: wie wil dat nou niet?

Een romantische badkamer is voor veel vrouwen een vereiste. Deze badkamer en suite is alles wat men zich maar kan wensen. De badkuip staat op een plateau, waardoor de ruimte optisch groter lijkt. Links in de hoek is er ook een ruimte om te douchen. De ramen bieden genoeg privacy en laten tegelijkertijd ook het licht naar binnen. Of het regent of het zonnetje schijnt, het maakt niet uit! Je kunt genieten van ieder seizoen, terwijl jij lekker in een warm bad ligt. Een glazen wand scheidt de badkamer en suite met de slaapkamer. Doordat de vloer in beide ruimtes hetzelfde is, oogt de ruimte groot en rustig.