Een huis van 120m2 waar een stel en hun 3 kids heerlijk wonen

Niet alleen rond de woning zien we veel ruimte, ook binnen ervaren we veel leefruimte. Transparantie en openheid zijn belangrijke aspecten binnen onze cultuur. Ook in de bouwkunst zien we ze terugkomen. In deze woning voelen de bewoners zich erg goed door het vele daglicht dat het interieur via vele lichtopeningen weet te bereiken. We staan hier op de eerste verdieping en kijken neer op de keuken. Een woning met een abstracte looks en een huiselijke sfeer; het een sluit het ander zeker niet uit.

