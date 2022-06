Bijzonder Design: Lampenkappen met een Verhaal

In onze tijd zien we meer reclame dan ooit. Het lijkt wel of reclame echt iets van de vorige- en de huidige eeuw is. Maar niet is minder waar. Ook in de negentiende eeuw was er al reclame. Deze werd gemaakt met behulp van de voor die tijd nieuwe lithografiettechniek, waardoor je opeens snel en veel afdrukken kon maken. Het maken van litho's ging veel sneller dan het met de hand schilderen van aanplakbiljetten. Als er een circus in de stad was, of een show in Chat Noir, dan werd er een aanplakbiljet gemaakt, wat vervolgens in de straten van de stad werd gehangen. Deze lampenkamp trekt die oude reclame uit het verleden in het heden, en brengt veel nostalgische sfeer in je interieur!

Tot zover de bijzondere lampenkampen. Hopelijk ben je geïnspireerd en net zo enthousiast als wij!

