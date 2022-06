Sudio Planika: Vuurdecoratie in je Interieur

Een mooie lentedag, zoals op de foto, kan een extra dimensie krijgen, als je voor je gasten een warm welkom creëert. De sfeerhaard vervult die functie. Door zijn minimalistisch vormgeving staat hij goed in iedere tuin of binnenplaats. De grijze stenen cilinder loopt prachtig over in een glazen structuur, waarin het vuur brandt, dat symbool staat voor de vriendschap en liefde die jij voor je dierbaren voelt. Deze sfeerhaard past prachtig bij de meubels en de accessoires in deze royale tuin. Er zijn maar weinig tuinen die zich kunnen meten met de excellentie van deze prachtige tuin. De sfeer in deze tuin is er speciaal voor jouw om van te genieten. Met deze sfeerhaard ben je zowel overdag, als in de avond verzekerd van een romantische en gezellige sfeer.