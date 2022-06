De renovatie van een Bungalow

De lege woonkamer van de bungalow was een kale aanblik, die er voor zorgde dat het huis in geen duizend jaar verkocht zou worden. De rommel en de vacante sfeer brachten niet veel licht in de uitzichtloze verkoopsituatie van het huis, want geen mens voelt zich natuurlijk in deze rommel thuis. De witte wand is nogal zielloos en de meubels lijken wel van een stortplaats voor grofvuil geplukt. Maar gelukkig kwamen onze experts de verkoper te hulp!