Vintage design: maak geschiedenis met je interieur

Vintage design is al een aantal decennia een vaste trend: een bewezen stijl in mode, design en interieur. Veelal geïnspireerd door de stijl in de jaren na de tweede wereldoorlog, dat in reactie op de schaarse tijden een elegant en warm karakter vertoonde, is nostalgie de kern van vintage ontwerp. Deze stijl beperkt zich daarbij niet tot de jaren '50 maar leent ook barokke elementen, voegt een snufje retro uit de jaren '70 toe en laat zich in het algemeen inspireren door verschillende perioden uit de design geschiedenis. “Mooi” is er maar één woord voor, en vandaag willen we je dan ook laten zien hoe vintage interieur ontwerp en product design er in eigentijdse context spectaculair kunnen uitzien.