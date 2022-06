7 tips voor een uitnodigende gang

Houd jij meer van een strakke en minimalistisch look? Bekijk deze gang dan goed. Door middel van twee accessoires is hier namelijk voor een sfeervolle gang gezorgd. Het bijzondere dressoir en de rondvormige spiegel zetten namelijk de toon in deze gang.

Als je toch van een beetje kleur houdt dan kun je deze minimalistische look natuurlijk met een blauwe muur combineren of een bijzondere vloer. Maar let er wel op dat het niet te rommelig oogt, minimalistisch betekent dat er zo min mogelijk stoorzenders zijn.