Moderne villa met uitzicht over het meer

We nemen je mee naar een villa die uitkijkt over het lutkemeer. Het is een wonning aan de rand van een polder. Natuurlijk is de woning gebouwd op de dijk die het land er achter droog hout. Door de spectaculaire vormgeving heb je vanuit de woning een panoramisch uitzicht over het Nederlandse landschap. Er is in de woning aandacht besteed aan een goede verdeling tussen de vertrekken waarin de privacy centraal stond en vertrekken die juist open zijn waardoor een magistraal uitzicht wordt gegarandeerd. Diverse uitsneden in de woning reduceren de massiviteit van het huis en geven het daglicht de ruimte om het interieur binnen te dringen. Vandaag nemen we je mee voor een inspirerende wandeling. Kijk snel met ons mee!