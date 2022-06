Minimalistische woning in een doorsnee straat

Strak modern design, een heldere look door een excellente lichtval en vooral heel veel passie, dat zien we allemaal duidelijk naar voren komen in dit interieur. De witte tv op de poot vinden we geniaal! Ook de open haard valt bijzonder in de smaak bij ons. Juist in het beperkte kleurenschema schuilt de schoonheid. En dat deze kamer mooi is staat buiten kijf. Imposant zijn de hoge ramen met daarnaast de gordijnen, samen zorgen ze voor een statige look zorgen.

Het is een woonkamer waarin een zuivere lichtheid de boventoon voert. TV kijken, in het vuur staren of lekker lezen op de bank, dat zijn erg ontspannende activiteiten om hier te ondernemen. Laat je inspireren door mooie ideeën!