Droomvilla aan het water

We vinden deze buitenruimte zo mooi dat we deze graag nog even aan je laten zien vanuit een andere hoek. We zien de jacuzzi, de bomen en nu ook de prachtige villa. De open look spreekt echt tot te verbeelding. De structuur van de woning is rijk: houten balken, open raampartijen en bakstenen laten een visueel spel zien dat ons zeker weet te verleiden. We vinden de oplossing voor de bomen hier ook erg geslaagd! Via de grote ramen valt het licht naar binnen en zorgt ervoor dat binnen en buiten in elkaar overlopen. Prachtig!