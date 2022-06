In 6 stappen naar een nieuwe entree

Een entree met glas zorgt voor een harmonieus gevoel. Je kunt namelijk door het glas naar binnen spieken en je geeft jouw gasten hiermee het gevoel dat je niets te verbergen hebt.

Ook is glas een goed idee als je behoefte hebt aan meer daglicht in huis. Vaak zijn gangen en entrees namelijk aan de donkere kant en met een raam zorg je ervoor dat er voldoende daglicht in huis is. Ook zorgt glas ervoor dat de ruimte optisch groter lijkt.

