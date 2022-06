18 trappen met binnentuin, steen & natuurlijke elementen

Een kleine ruimte om te ontspannen in huis is de droom van iedereen. Hoe luxe is het om je gasten te ontvangen in een echt bijzonder ruimte. Zo wordt een bezoek van onze vrienden en familie onvergetelijk. Wanneer de hal van het huis zich naast de trap bevindt dan is dit een geweldige kans om de ruimte te transformeren tot prachtige ontvangstruimte.