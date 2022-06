Wonen op Vlieland

We genieten van de frisse lucht, het landschap en de zee. Daarbij komen we helemaal tot ons zelf, gewoon in Nederland. Het voelt echter alsof we ons in een totaal andere wereld bevinden die ver verwijderd is van de hectiek van het vaste land. Vandaag nemen we je mee naar een plek op Vlieland, waar we een huis aantroffen dat er helemaal op gericht is om je ontspannen te laten recreëren. De look van de woning is basis, donker en past daarmee perfect bij de natuurlijk omgeving. Een woonhuis om als bewoner helemaal in op te gaan. Natuurlijk nemen we je mee voor een tour in en om het huis. Er is genoeg te zien waardoor wij als bewoners van het vaste land onze creatieve dorst kunnen lessen. Kijk met ons mee en doe de nodige inspiratie op!