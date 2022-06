Strak woonhuis met een moderne twist

In het interieur speelt het grootste deel van het gezinsleven zich af. We treffen in deze woonkamer een comfortabele sofa en een sfeervolle eettafel die werkelijk baadt in het daglicht. Dat is ook net zo verwonderlijk, want vooral in de ochtend en middag is het hier een zee van natuurlijk licht. De vele raampartijen geven het daglicht alle ruimte. Voor twee zaken is dit voordelig: de zon verwarmt de kamer, de woonsfeer is comfortabel en het kunstlicht hoeft past laat ontstoken te worden. In deze kamer komt het gezin samen na een dag hard werken, om te genieten van het samen zijn en de gezamenlijke maaltijd op een geschikt uur. Deze woonkamer is precies goed voor een gezin dat van het leven geniet. Meer mooie ideeën voor de woonkamer vind je hier. Life's beautiful!