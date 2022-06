Villa in het wild

Om je mooi indruk te geven van het gebied waarin de villa staat nemen we je mee naar het balkon. We kijken uit over het strand en de oceaan. We mogen met een gerust hart stellen dat we hier in een 21ste-eeuws paradijs terecht gekomen zijn. In de avond hoor je de zee rustig ruisen en de in de middag maken we een wandeling over het strand. Gewoon een prachtige villa, misschien wel een van de mooiste van de laatste tijd. Het is de ideale plek om te genieten met familie en vrienden van het Zuid-Afrikaanse landschap. En als je wilde dieren wilt zien, dan pak je gewoon een safari om deze mooie wezens te kunnen bewonderen. Life´s good!

Lees ook over dit mooie design voor de keuken!