De Landelijke Stijl: voor een Eigentijds Interieur!

Op de afbeelding zie je een voorbeeld van een landelijke keuken. Deze heeft een bijzonder gezellige bar, die de eetkamer een rustiek charme geeft. Over het algemeen wordt hout gezien als uitnodigend en warm van toon. Daarom wordt het materiaal vaak gebruikt voor de bekleding van wanden en vloeren. Het is mooi om te zien dat de architecten verschillende kleuren gebruikt hebben, die contrasteren met met de stalen elementen in deze keuken. De kleuren geven de ruimte een hedendaagse uitstraling. Let ook even op de grappig barkrukken!

Een houten vloer is een van de must-haves voor een appartement in de landelijke stijl. Het maakt dan niet uit of een vloer gemaakt is van hardhout of laminaat, want het effect blijft hetzelfde. Vloeren die gemaakt zijn van echt hout, kunnen zelfs een invloed op de geur in de kamer hebben. Houten vloeren zijn over het algemeen duurzamer dan laminaatvloeren, maar kosten ook meer. Beide opties leiden overigens tot prachtige resultaten.