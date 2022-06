Top 5 van de week: Originele woonruimten

We namen deze week ook een kijkje in de meest originele keukens van onze website. Deze keuken, waar je jezelf even in een bar/restaurant waant, is daar een uitstekend voorbeeld van. Voor alle liefhebbers van gezelligheid onder ons is deze keuken een ware droom; je vrienden en familie uitnodigen is zo gepiept en een warme en gemoedelijke avond is niet ver verwijderd.

Over de schoonmaak na het festijn hoef je je bovendien niet druk te maken, want het hoogglans aanrecht is met een nat doekje zo gereinigd. De heldere gele belichting zorgt bovendien voor een goed zicht.