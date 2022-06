Droom weg in de complete woonkamer

De woonkamer is het centrale punt van ons huis. Het is waar de familie samen komt, waar ontspannen een boekje lezen op de bank of een film kijken op televisie. Het is wellicht de meest veelzijdige ruimte in een huis en juist daarom verdient het de nodige aandacht. Want willen we niet het liefst dat onze woonkamer het beste aansluit bij ons? Het moet in ieder aspect en detail kloppen, alvorens we onszelf er op ons gemak gaan voelen. Een complete woonkamer zou de oplossing kunnen zijn, waar van de vloer tot de kleden op de bank is nagedacht over het geheel.

In dit Ideabook staan tien voorbeelden van de complete woonkamer. Stuk voor stuk uniek, veelzijdig en bijzonder. En wellicht de ideale inspiratiebron voor de meest persoonlijke complete woonkamer. Wat het huis niet enkel vult, maar doet voelen als thuis.