Geloof je in Feng Shui? 7 tips om welvaart aan te trekken in huis!

Het is belangrijk dat je om de zoveel tijd spullen wegdoet die je niet meer gebruikt. Waarom dat zo is? Op die manier hernieuw je volgens de filosofie van Feng Shui de energie in je woning. Dan is je humeur ook beter! We weten toch allemaal hoe goed het voelt om schoonschip te maken (om maar eens een Nederlandse uitdrukking te gebruiken). Je voelt je daarna helemaal goed! Trouwens, Feng Shui is meer dan het befaamde kleurenschema zwart, wit en rood, dat is slechts een deel van de filosofie, want deze is breder en dieper. Samen met een expert kom je snel uit op een topontwerp!